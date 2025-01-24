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В Приднестровье обвинили Кишинев в препятствовании поставкам энергоресурсов РФ в регион

Красносельский: Россия сделала все, чтобы поставить газ в Приднестровье
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Артем Кулекин/РИА Новости

Россия сделала все, чтобы поставка газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику через «Молдовагаз» осуществилась. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский в эфире канала «Россия 24».

Он обвинил официальный Кишинев в препятствовании поставкам российских энергоресурсов в Приднестровье.

По словам Красносельского, увязывание вопросов возобновления поставок газа в республику с сохранением российской миротворческой миссии в регионе недопустимо. Он подчеркнул, что это совсем другой институт правовых вопросов.

Политик добавил, что Приднестровье гарантирует оплату газа. Он уточнил, что если Молдавия будет следовать своим обещаниям, если поставка произойдет через «Молдовагаз» и газ будет закупаться на европейских рынках, то газ можно поставить «хоть завтра», все затяжки длятся совершенно искусственно.

Газета «Коммерсантъ» писала, что российский газ в ПМР могут начать поставлять по газопроводу «Турецкий поток».

Ранее Красносельский заявил, что газа в Приднестровье осталось на два дня.

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