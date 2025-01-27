Венгрия выступает против ограничений в сфере энергетики в новом пакете санкций

Сийярто заявил, что Венгрия не допустит санкций против России в сфере энергетики

Венгрия не допустит введения санкций в отношении России, которые могут затронуть сферу энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Он отметил, что Польша, которая председательствует в ЕС, предлагает ввести новый, 16-й пакет антироссийских санкций.

«Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях ЕС в сфере энергетики», — сказал министр журналистам.

27 января министры иностранных дел стран — членов ЕС согласовали продление на шесть месяцев ограничений против Москвы, после того как Венгрия сняла свои возражения.

На прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто потребовал от главы дипломатии ЕС Каи Каллас гарантий, что Украина и страны Европы не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.

Ранее Орбан призвал пересмотреть санкции в отношении России.