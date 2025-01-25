Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии

Фицо назвал слова Зеленского о протестах в Словакии вмешательством в дела страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал комментарии президента Украины Владимира Зеленского о протестах в Словакии, назвав их вмешательством во внутренние дела страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела», — заявил Фицо.

По словам премьера, треть протестующих составляют украинцы, выступающие против словацкого правительства. Он также обвинил украинское телевидение в создании неверного образа Словакии на Украине и утверждения, что страна якобы находится на грани краха.

Фицо подчеркнул, что словацкое правительство никогда не предпримет шагов, которые могли бы поставить под угрозу членство страны в Европейском союзе.

Сегодня Зеленский прокомментировал протесты в Словакии в соцсетях, заявив: »Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».

Как отмечается, протесты были организованы прокиевской организацией и прошли в 30 городах Словакии. Протестующие требовали отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо.

Ранее Фицо заявил, что группа «иностранных экспертов» пытается свергнуть власть в Словакии.