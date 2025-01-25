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Пушков заявил о заговоре четырех сил, действующих против премьера Словакии

Пушков: Фицо столкнулся с той же сетью заговора, как Орбан и «Грузинская мечта»
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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сталкивается с той же сетью заговора, что и премьер Виктор Орбан в Венгрии или лидеры «Грузинской мечты» в Грузии. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, в этой сети участвуют четыре финансируемые извне силы, которые противодействуют всем независимым политикам, отказывающимся подчиняться Западу.

Пушков перечислил эти силы: либеральные прозападные средства массовой информации, очерняющие политических лидеров, имеющих свое мнение; неправительственные организации (НПО), курируемые западными фондами и организациями; западные инструкторы, планирующие протесты и руководящие ими; либеральная оппозиция, которая действует по указке Запада.

Сенатор считает, что покушение на Фицо «было прямым следствием этого заговора».

25 января Фицо заявил, что Словакия готовит список работавших над дестабилизацией ситуации в стране инструкторов для их выдворения.

До этого он отметил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. По его словам, в ходе антиправительственных акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания. Также участники протестов могут попытаться оккупировать их, чтобы помешать работе государственных органов, добавил премьер Словакии.

Ранее Фицо назвал слова Зеленского о протестах в Словакии вмешательством в дела страны.

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