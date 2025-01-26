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Кипрский журналист сыронизировал над Зеленским

Кипрский журналист Христофору указал на противоречие в словах Зеленского о газе
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GizemG/Shutterstock/FOTODOM

Кипрский журналист Алекс Христофору указал на противоречие в словах президента Украины Владимира Зеленского о транзите газа из Азербайджана в Европу через Украину. Обращение к Зеленскому журналист опубликовал в социальной сети X, передает РИА Новости.

«Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?», — вопросил киприот.

Отвечая на свой же вопрос, он указал лишь на два варианта — через территорию России или через Грузию и Черное море.

До этого Зеленский в Давосе обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу.

Также во время встречи политики обсудили связи между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной областях, а также сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности. В пресс-службе Алиева сообщили, что встреча прошла по инициативе Украины.

Ранее Зеленский и Алиев встретились в Германии.

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