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В Кремле прокомментировали заявления о «фиктивных» выборах в Белоруссии

Песков назвал предсказуемыми обвинения Белоруссии в «фиктивных» выборах
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Павел Бедняков/РИА Новости

В Кремле считают предсказуемой реакцию западных стран на президентские выборы в Белоруссии и рады победе Александра Лукашенко. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства. Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, — весьма предсказуемо. Не считаем нужным принимать их во внимание», — сказал официальный представитель Кремля.

26 января глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и член Еврокомиссии по расширению организации Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными, несвободными и несправедливыми». По их словам, избирательный процесс в стране лишен всякой легитимности из-за подавления прав человека и ограничения доступа к независимым СМИ.

В ответ председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ходе брифинга усомнился в легитимности Каи Каллас.

Ранее глава МИД Польши сыронизировал над выборами в Белоруссии.

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