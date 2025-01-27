В МИД призвали США ускорить выдачу агремана новому послу России

Российская сторона хотела бы, чтобы решение Вашингтона по выдаче агремана на назначение нового посла РФ в Соединенных Штатах состоялось поскорее. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами — это обязательное условие какого бы то ни было диалога», — заявил он.

По словам Рябкова, на данный момент российского посла в Вашингтоне нет из-за невыдачи ему агремана американской стороной. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация является нежелательной. Замглавы МИД РФ призвал власти США ускорить данный процесс.

До этого глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что новый посол РФ в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель. По его словам, кандидатура дипломата уже известна.

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