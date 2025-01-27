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Эксперт: Трамп предложит России и Китаю «кинуть» друг друга

Экономист Грачев: Трамп попытается поссорить Россию с Китаем
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Reuters/РИА «Новости»

Главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев в статье для «БИЗНЕС Online» порассуждал о том, какую политику в отношении России и Китая будет вести 47-й президент США Дональд Трамп. Эксперт напомнил о недавнем телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который, по его мнению, был ответом на инаугурацию нового хозяина Белого дома.

«Американская пресса пишет, что Си позвонил Трампу и они о чем-то говорили, после чего президент Штатов дал немедленную команду попытаться переговорить с Путиным по телефону. Я полагаю, что стандартное действие, которое он мог бы попытаться осуществить, — это предложить России кинуть Китай, а Китаю — кинуть Россию», — сказал Грачев.

Он добавил, что лидерам России и Китая было крайне важно договориться о дальнейшем укреплении сотрудничества между странами.

27 января в ходе поздравительной речи по случаю Китайского Нового года Си Цзиньпин заявил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями.

Политик напомнил, что 40 лет назад он посетил штат США Айова и у него до сих пор свежи в памяти воспоминания о теплом приеме со стороны американцев.

Ранее в США заявили, что Си Цзиньпин готовит себе преемника.

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