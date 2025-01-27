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Си Цзиньпин допустил дружбу Китая и США

Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями
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Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поздравление политика по случаю Китайского Нового года.

«Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, принося пользу всему миру», — заявил он.

В своем поздравлении политик напомнил, что 40 лет назад он посетил штат США Айова и у него до сих пор свежи в памяти воспоминания о теплом приеме со стороны американцев.

До этого посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах. Перед этим Китай отверг обвинения президента Соединенных Штатов в том, что КНР якобы содействует поставкам фентанила в США, это полностью противоречит фактам.

Ранее в Китае призвали США раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру.

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