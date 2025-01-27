Россия выразила протест Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты

Российская сторона выразила протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с публикацией конфиденциальной ноты, содержащей информацию о поставках газа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что российская сторона рассматривает этот случай «как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом по дипломатическим каналам».

Согласно заявлению МИД России, Дарию также был выражен решительный протест в связи с заявлением одной из политических партий Молдавии, содержавшим обвинения в адрес посла России в Кишиневе Олега Озерова. Молдавская сторона призывала к его высылке и ограничению деятельности российского посольства.

11 ноября сообщалось, что посла Озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников.

25 января МИД Молдавии призвал Россию помочь в поддержании диалога с Приднестровьем в ответ на заявление МИД России насчет мирного урегулирования конфликта с непризнанной республикой.

Ранее Россия предостерегла Молдавию от использования энергетического кризиса в вопросе Приднестровья.