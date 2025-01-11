Кандидат Трампа на пост главы нацразведки США сменила позицию по электронной слежке

Кандидат на пост главы национальной разведки США при новой администрации избранного президента Дональда Трампа Тулси Габбард изменила свою позицию по вопросу электронной слежки. Об этом сообщает портал Axios.

Габбард заявила порталу, что теперь она поддерживает раздел 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). По ее словам, подобная программа должна быть сохранена «для защиты страны, обеспечивая в то же время гражданские свободы американцев».

Авторы обратили внимание, что Габбард сменила свою позицию на фоне проблем с рассмотрением ее кандидатуры на пост главы разведки. Раньше политик критиковала данную инициативу, предлагая упразднить ее на законодательном уровне, отметили журналисты.

В ноябре прошлого года американский сенатор Эрик Шмитт отверг обвинения в адрес Габбард в том, что она является «российским агентом», назвав их политически мотивированными. Он напомнил, что политик служила в вооруженных силах США, и стала частью «уникальной коалиции», которую собрал Трамп.

Ранее стало известно, что кандидат Трампа на пост главы нацразведки США читала новости с RT.