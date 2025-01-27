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Экс-главком ВСУ заявил о потере Украиной половины природных ресурсов

Муженко: Украина потеряла половину природных ресурсов с вхождением регионов в РФ
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Телеграм-канал Василий Орлов

Киев потерял половину природных ресурсов с вхождением четырех регионов в состав России. Об этом заявил бывший главком ВСУ Виктор Муженко, пишет «Страна.ua».

«На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы полезных ископаемых. Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР. – ред.), части Запорожской области и Херсонская — это примерно половина всей ресурсной базы [Украины]», — сказал он.

По результатам референдумов, прошедших в октябре 2022 года, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области вошли в состав Российской Федерации.

В январе 2025 года глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что военная и экономическая помощь стран Запада больно аукнется Украине. Он сказал, что страны Запада будут претендовать на полезные ископаемые Украины.

Позже в Германии подняли вопрос о доступе к месторождениям полезных ископаемых на Украине. Это следует из обращения депутата бундестага Гезины Летч к правительству ФРГ.

Ранее сообщалось, что Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.

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