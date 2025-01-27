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В Британии переименуют подводную лодку, чтобы не обижать французов

Sun: Британия переименует подлодку, чтобы ее название не обижало французов
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Diego Barbieri/Shutterstock/FOTODOM

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании переименуют подводную лодку HMS Agincourt, которую назвали в честь победы над Францией 400 лет назад, чтобы не оскорблять этим французов. Об этом сообщает британская газета The Sun.

HMS Agincourt назвали так в честь победы Англии в сражении при Азенкуре в период Столетней войны.

По данным издания, назвать подлодку иначе пытались еще год назад, однако бывший тогда на посту министр обороны Грант Шаппс не согласился с инициативой командования и заявил, что решение навязано идеологией.

Год спустя руководство ВМС Великобритании все же решило переименовать подлодку. Ее назовут «Ахиллес». По мнению военного руководства страны, это слово не будет напоминать французам о проигрыше. Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с инициативой к королю Карлу III.

Бывший глава военного ведомства Шаппс раскритиковал это решение и заявил, что это святотатство.

Сегодня ВМС Британии приняли кита во Внутреннем зунде, разделяющем остров Разей с полуостровом Эпплкросс на северо-западе Шотландии, за подводные беспилотники российской армии.

Изначально военное командование полагало, что Россия могла разместить устройство для прослушивания на дне моря в районе Зунда, где британские военно-морские силы проводят испытания оружия и датчиков. Однако выяснилось, что источником необычных звуков, зафиксированных королевскими военно-морскими силами, было морское млекопитающее — кит.

Ранее в Госдуме оценили намерения Британии задерживать российские суда.

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