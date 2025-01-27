Британские ВМС приняли кита за российские беспилотники

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании приняли кита во Внутреннем зунде, разделяющем остров Разей с полуостровом Эпплкросс на северо-западе Шотландии, за подводные беспилотники российской армии. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на британские ВМС.

По данным издания, изначально военное командование полагало, что Россия могла разместить устройство для прослушивания на дне моря в районе Зунда, где британские военно-морские силы проводят испытания оружия и датчиков. Однако позднее выяснилось, что источником необычных звуков, зафиксированных королевскими военно-морскими силами, было морское млекопитающее — кит.

По данным The Sun, за всю 55-летнюю историю полигона на нем ни разу не было зафиксировано антропогенных источников звуков.

24 января Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте с судном в Персидском заливе в 86 милях к северо-востоку от саудовского Рас-Таннура. Капитан уведомил, что к судну приблизился небольшой военный корабль и посылал ему зеленые световые сигналы в сторону мостика.

Ранее крейсер ВМС США по ошибке сбил американский истребитель.