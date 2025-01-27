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В РФ хотят наказывать за утаивание информации о лице, готовящем диверсию

Пискарев: в РФ могут ввести наказание за утаивание данных о готовящем диверсию
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что на рассмотрение Госдумы внесен проект, который подразумевает ответственность за несообщение о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внес в Государственную думу проект изменений в статью 205-6 Уголовного кодекса РФ, направленных на защиту национальных интересов России, прав и свобод граждан нашей страны от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности», — поделился депутат.

Он добавил, что в настоящее время уголовная ответственность грозит только за несообщение о подготовке преступлений террористической направленности. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до года лишения свободы.

До этого первый заместитель комитета верхней палаты российского парламента по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков сообщал, что инициативная группа сенаторов и депутатов направила на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о заморозке денежных средств и имущества лиц, причастных к диверсиям.

До этого сообщалось, что в Адыгее подросткам грозит до 20 лет лишения свободы за поджог сотовой станции.

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