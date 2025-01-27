В Госдуме оценили слова Буданова об угрозе существованию Украины

Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) об угрозе существованию Украины при отсутствии переговоров могут быть связаны с неудачами на фронте и риском попыток государственного переворота. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Буданов хорошо осведомлен о состоянии ВСУ и предполагает разные варианты развития событий. Депутат указал на неудачи Украины на поле боя, что может привести к конфронтации внутри страны, в том числе к попыткам государственного переворота.

«Могут быть и внешние воздействия, также способные серьезно поменять позиции Киева, позиции руководства страны. Могут отыграться и на президенте Украины Владимире Зеленском, которого посчитают ненужным западные партнеры», — Чепа.

До этого Буданов предупредил об угрозе существованию Украины в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета. Он дал соответствующий прогноз во время закрытой встречи в Верховной раде страны, отвечая на вопрос, сколько времени еще есть у Киева.

Ранее Арестович заявил о полном развале ВСУ.