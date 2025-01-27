Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили слова Буданова об угрозе существованию Украины

Депутат Чепа связал риск госпереворота на Украине со словами Буданова
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) об угрозе существованию Украины при отсутствии переговоров могут быть связаны с неудачами на фронте и риском попыток государственного переворота. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Буданов хорошо осведомлен о состоянии ВСУ и предполагает разные варианты развития событий. Депутат указал на неудачи Украины на поле боя, что может привести к конфронтации внутри страны, в том числе к попыткам государственного переворота.

«Могут быть и внешние воздействия, также способные серьезно поменять позиции Киева, позиции руководства страны. Могут отыграться и на президенте Украины Владимире Зеленском, которого посчитают ненужным западные партнеры», — Чепа.

До этого Буданов предупредил об угрозе существованию Украины в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета. Он дал соответствующий прогноз во время закрытой встречи в Верховной раде страны, отвечая на вопрос, сколько времени еще есть у Киева.

Ранее Арестович заявил о полном развале ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами