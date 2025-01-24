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Арестович заявил о полном развале ВСУ

Арестович заявил, что армия Украины развалена в ноль
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Global Look Press

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалены в ноль». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Армия развалена в ноль. Людей гребут через силу. Надлежащей подготовки — нет. Нормальных командиров — 5%. Сержантский корпус создать не удалось. Военная юстиция развалена. Замполитов уничтожили», — пишет Арестович.

По его словам, политические требования к продолжению ведения боевых действий приводят к деморализации войск. Кроме того, указывает Арестович, не менее трети армии — это отказники, самовольно оставившие части солдаты или ограниченно годные.

Экс-советник офиса Зеленского также утверждает, что фиксируются «сотни» случаев добровольной сдачи украинских солдат в плен Вооруженным силам России.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ разваливаются из-за коррумпированного командования. По её словам, в рядах украинской армии «цветет и пахнет» коррупция. Своих людей устраивают в тыл, чтобы они не попали в пехоту.

Безуглая подчеркнула, что такие люди во время чисток остаются на своих местах, а на передовую отправляют тех, кто не давал взятку и является специалистом, не способным к интригам.

Ранее в офисе Зеленского поделились ожиданиями от переговоров Путина и Трампа.

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