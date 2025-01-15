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Эксперт назвал способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье

Экономист Лизан: РФ может добиться поставок газа в Приднестровье силовым методом
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У России есть два способа возобновить поставки газа в Приднестровье. Первый из них — дипломатический. Москва может договориться с Киевом о прокачке топлива через территорию Украины. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал экономист Иван Лизан.

«Также есть силовой вариант — разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», — продолжил эксперт.

В качестве потенциальных целей для Вооруженных сил России он назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС, а также компрессорную станцию в Днепропетровской области».

15 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Приднестровья сообщили, что не обсуждают с Украиной поставку угля.

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