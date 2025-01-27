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В Британии заявили о готовности задерживать российские суда у берегов королевства

Express: британские военные готовы задерживать суда РФ у побережья Британии
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Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Военные Великобритании готовы задерживать российские суда у побережья королевства. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на источники.

22 января министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в территориальных водах королевства якобы зафиксировали российский шпионский корабль «Янтарь». Судно сопровождали корабли Королевского военно-морского флота HMS Somerset и HMS Tyne. По словам министра, Россия якобы использует «Янтарь» для «сбора разведданных и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании».

Express пишет, что британские военные силы оперативного развертывания «готовы» высаживаться на суда России у побережья и задерживать их, если они совершают подозрительные действия, например, повреждают подводные трубопроводы и кабели.

Собеседники издания отметили, что для этого потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности. Уточняется, что речь идет об ответных мерах при худшем исходе событий.

Ранее MI5 предложила предприятиям помощь в борьбе со шпионами из РФ и КНР.

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