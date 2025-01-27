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Власти Калифорнии подняли вопрос о выходе из состава США

Newsweek: в Калифорнии начинают собирать подписи за выход штата из США
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Reed Saxon/AP

Госсекретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила сбор подписей для проведения голосования по выходу штата из состава США, пишет газета Newsweek.

Отмечается, что для того, чтобы включить этот вопрос в бюллетень 2028 года, необходимо собрать 546 651 подпись до июля 2025 года. В случае, если не менее 50% зарегистрированных избирателей Калифорнии проголосуют, и не менее 55% голосов будет «за», то это будет означать «выражение воли народа Калифорнии» стать независимым штатом.

Авторы публикации подчеркнули, что результаты голосования не будут иметь юридической силы, а федеральное правительство не будет обязано их исполнять.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам удастся решить в свою пользу вопрос о статусе Гренландии, США получат ее.

Как отметил американский президент, жители региона хотят стать американцами.

Ранее Трамп допустил расширение США в ближайшем будущем.

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