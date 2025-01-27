Власти Калифорнии подняли вопрос о выходе из состава США

Госсекретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила сбор подписей для проведения голосования по выходу штата из состава США, пишет газета Newsweek.
Отмечается, что для того, чтобы включить этот вопрос в бюллетень 2028 года, необходимо собрать 546 651 подпись до июля 2025 года. В случае, если не менее 50% зарегистрированных избирателей Калифорнии проголосуют, и не менее 55% голосов будет «за», то это будет означать «выражение воли народа Калифорнии» стать независимым штатом.
Авторы публикации подчеркнули, что результаты голосования не будут иметь юридической силы, а федеральное правительство не будет обязано их исполнять.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам удастся решить в свою пользу вопрос о статусе Гренландии, США получат ее.
Как отметил американский президент, жители региона хотят стать американцами.
Ранее Трамп допустил расширение США в ближайшем будущем.