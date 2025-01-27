Американцы из-за пропаганды искренне верят, что Россия украла у США все, вплоть до рецепта яблочного пирога. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил бывший офицер армии Соединенных Штатов Станислав Крапивник, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва якобы украла у Вашингтона чертежи гиперзвукового оружия.

Президент США, по словам эксперта, попросту дополнил популярный миф новым вбросом.

«Они реально думают, что это их изобретение. Я серьезно говорю. То есть если даже Америка вложила огромные деньги, но ничего не получилось, то какие-то русские полуобразованные варвары точно не могли реализовать подобное самостоятельно. Логика такая», — сказал Крапивник.

Свое заявление американский лидер сделал в интервью Fox News. Глава Белого дома сказал, что Россия «украла» проект плана по созданию гиперзвуковых ракет во времена администрации Барака Обамы, указав, «что какой-то плохой человек дал им проект».

В октябре 2023 года Трамп уже заявлял, что Россия якобы украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету», вероятно, имея в виду гиперзвуковое оружие. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курчатовском институте рассказали, в каких разработках Россия опередила Запад.