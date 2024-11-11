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В Курчатовском институте рассказали, в каких разработках Россия опередила Запад

Курчатовский институт: Запад не может догнать Россию по разработкам гиперзвука

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Lockheed Martin

В России удалось реализовать недостижимые для Запада разработки в области гиперзвуковых технологий, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, российская наука по-прежнему осталась сильна там, где и была. При этом часть разработок не использовалась много лет, поэтому их нужно актуализировать.

«Но то, что потенциал огромен, показывает, например, то, что мы за короткий срок по инициативе президента сделали гиперзвук, которого нет ни у кого в мире, и на Западе нас догнать в этом пока не могут», — сказал Ковальчук.

Он заметил, что как технологическая сверхдержава страна смогла состояться только после реализации атомного проекта. США опередили СССР при создании атомной бомбы, но в дальнейшем, например, при строительстве атомной электростанции и атомного ледокола, Советский Союз был первым.

Накануне Ковальчук говорил о том, что Луну первой освоит та страна, которая сможет добывать энергию на спутнике Земли. Он уверен, что у России есть для этого необходимые наработки — прототипы энергетических установок для Луны, других космических тел и принципиально новых космических двигателей.

Ранее российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом».

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