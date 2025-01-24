Трамп обвинил Россию в краже планов США по гиперзвуковым ракетам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы «украла» проект плана по созданию гиперзвуковых ракет во времена администрации Барака Обамы. В интервью Fox News он отметил, «что какой-то плохой человек дал им проект».

По словам Трампа, «Россия украла проект, они получили его от нас». В то же время президент США заверил, что у страны будут сверхгиперзвуковые ракеты, «что даже лучше».

Он пообещал запустить их в скором времени.

Это не первое подобное заявление Трампа. В 2023 году он утверждал, что Россия якобы украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету», имея в виду гиперзвуковое оружие. В связи с этим он предупреждал, что США нужен свой «Железный купол» — как у Израиля. Вашингтон ведет разработку гиперзвукового оружия, пытаясь догнать Москву в этой области. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме дали совет Трампу, как «прославиться в веках».