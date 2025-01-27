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Токаев, Мирзиёев и Рахмон поздравили Лукашенко с победой на выборах

Лидеры стран СНГ поздравили Лукашенко с победой на выборах
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Константин Завражин/РИА Новости

Лидеры стран СНГ поздравили президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

Свои поздравления Лукашенко в ходе телефонного разговора высказали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

27 января ЦИК Белоруссии объявил выборы президента в стране состоявшимися.

По словам главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, на выборах действующий президент Александр Лукашенко набрал 5 136 293 голосов или 86,82% голосов, что позволяет ему в седьмой раз занять пост президента. Явка, по данным ЦИК, составила 85,69%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков. Сообщается, что жалоб на нарушения, способных повлиять на итоги выборов, не поступало.

Содружество независимых государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года после подписания в Беловежской пуще «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств». Организацию называют формой «мирного развода» бывших республик Советского Союза. Странами-членами СНГ являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и, формально, Украина.

Ранее глава евродипломатии Каллас назвала выборы президента Белоруссии фиктивными.

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