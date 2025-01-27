ЦИК объявил выборы в Белоруссии состоявшимися

Центральный избирательный комитет (ЦИК) объявил президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя белорусского ЦИК Игоря Карпенко.

По словам Карпенко, на выборах действующий президент Александр Лукашенко набрал 5 136 293 голосов или 86,82% голосов, что позволяет ему в седьмой раз занять пост президента. Явка, по данным ЦИК, составила 85,69%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков. Сообщается, что жалоб на нарушения, способных повлиять на итоги выборов, не поступало.

26 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко заявил, что оппозиция за рубежом пыталась воздействовать на выборы президента Белоруссии, но это не повлияло на избирательную кампанию. По его словам, в Белоруссии были созданы условия для свободного и демократического волеизъявления граждан.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Ранее в Европе сочли выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.