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В Белоруссии назвали Каю Каллас нелегитимной главой дипломатии Евросоюза

Глава ЦИК Белоруссии усомнился в легитимности главы дипломатии ЕС Каллас
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Yves Herman/Reuters

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ходе брифинга усомнился в легитимности главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас. Об этом пишет РИА Новости.

«А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза <…> Нас не приглашали на ее избрание. Не знаем вообще, как эта процедура происходила», — сказал он в ответ на критику Каллас белорусских выборов.

26 января глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и член Еврокомиссии по расширению организации Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными, несвободными и несправедливыми». По их словам, избирательный процесс в стране лишен всякой легитимности из-за подавления прав человека и ограничения доступа к независимым СМИ.

До этого польский экс-судья Томаш Шмидт, зарегистрированный на белорусских выборах в качестве иностранного наблюдателя, заявил, что электоральная процедура в Белоруссии проводится демократичнее, чем в странах ЕС. Он выразил возмущение по поводу того, что европейские средства массовой информации очерняют белорусские выборы, а Европарламент в своей резолюции раскритиковал их еще до того, как они начались.

Ранее украинская журналистка ответила Каллас, поставившей под сомнение легитимность Лукашенко.

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