Американский журналист раскрыл, кто помог Трампу оказаться у власти

Основатель SpaceX, а теперь и руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск стал своего рода серым кардиналом, который де-факто привел Дональда Трампа к власти. Об этом в интервью Tsargrad.tv рассказал американский журналист Джон Вароли.

По его словам, изначально у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис было больше шансов на победу в президентской гонке, однако в ситуацию вмешался Маск, выделив крупную сумму денег на предвыборную кампанию Трампа.

«У Трампа в то время фактически не было достаточных средств на кампанию, денег было очень мало. У Камалы Харрис было в три раза больше. И Илон Маск фактически купил Трампу президентское кресло. И поэтому на сегодняшний день они, по сути, являются сопрезидентами США. Все это видят», — сказал Вароли.

Отвечая на вопрос, почему Маск не стал выдвигать в президенты собственную кандидатуру, журналист напомнил, что миллиардер родился в Южной Африке, поэтому, согласно закону, не может баллотироваться.

20 января Трамп вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США.

Вступив в должность, он подписал указ о создании новой структуры, направленной на повышение эффективности работы правительства, главой которой стал Илон Маск.

Когда журналисты поинтересовались у Трампа, будет ли Маск работать в западном крыле Белого дома, где находятся Овальный кабинет и офисы ключевых советников, президент ответил: «Нет, он получит аппарат в 20 человек, которых нанимали для того, чтобы они следили за тем, чтобы все это было реализовано».

Ранее в США заявили о целях Маска «разрушить Европу».