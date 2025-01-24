В США заявили о целях Маска «разрушить Европу»

CNN: самый богатый человек в мире Маск поставил себе цель разрушить Европу

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, вероятно, поставил себе цель «разрушить Европу», по одному правительству за раз. Об этом сообщает телеканал CNN.

В материале отмечается, что Маск владеет гигантской соцсетью, «перепрофилированной под его личную трибуну». Кроме того, говорится в тексте, он помог переизбраться Дональду Трампу на пост президента США, выделив на его предвыборную кампанию «четверть миллиарда долларов».

«Теперь, когда эта задача выполнена, у самого богатого человека в мире, похоже, появилась новая цель: разрушить Европу, по одному правительству за раз», — пишет CNN.

По мнению авторов, Маск «пользуется уровнем разрушительного влияния по всему миру, который когда-либо имели немногие фигуры, не сталкиваясь с пристальным вниманием избирателей».

«Он приветствует и разделяет взгляды радикальных деятелей и яростно поддерживает антисистемных популистов по всей Европе. Пока не ясно, насколько сильно он будет влиять на внешнюю политику Трампа — и именно поэтому на данный момент европейские правительства так не уверены в том, как реагировать на его вмешательства», — говорится в тексте.

До этого Илон Маск призвал Европу измениться, чтобы не встретить свой конец.

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