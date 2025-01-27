Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индексацию страховых пенсий повысят до 9,5%

Мишустин одобрил повышение индексации страховых пенсий до 9,5%
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил повышение индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до 9,5%. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Также заявлено, что будут повышены до уровня текущей инфляции 40 различных социальных выплат и пособий. Ежегодной индексации теперь будет подвергаться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, которая до этого оставалась фиксированной.

«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», — пояснила пресс-служба правительства РФ.

Контроль за доиндексацией страховых пенсий поручено осуществлять вице-премьеру Татьяне Голиковой, а за доиндексацией военных пенсий отдельно — вице-премьеру Денису Мантурову.

До этого юрист Виноградов пояснил, что в феврале пенсии в РФ увеличат инвалидам и 80-летним гражданам.

Ранее в Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами