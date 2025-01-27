Индексацию страховых пенсий повысят до 9,5%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил повышение индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до 9,5%. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Также заявлено, что будут повышены до уровня текущей инфляции 40 различных социальных выплат и пособий. Ежегодной индексации теперь будет подвергаться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, которая до этого оставалась фиксированной.

«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», — пояснила пресс-служба правительства РФ.

Контроль за доиндексацией страховых пенсий поручено осуществлять вице-премьеру Татьяне Голиковой, а за доиндексацией военных пенсий отдельно — вице-премьеру Денису Мантурову.

До этого юрист Виноградов пояснил, что в феврале пенсии в РФ увеличат инвалидам и 80-летним гражданам.

Ранее в Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля.