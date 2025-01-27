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Американский журналист рассказал, как изменилось отношение граждан США к Украине

Журналист Вароли: интерес американцев к конфликту на Украине давно угас
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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интерес американцев к конфликту на Украине давно угас, поэтому большинство из них не следят за развитием событий на этом театре военных действий. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил журналист Джон Вароли.

«Если сделать обзор наших крупных газет, то на первых полосах из международных в основном будут темы про Израиль, Газу, Ближний Восток. Вы почти не найдете статей о происходящем между Россией и Украиной. Поэтому это абсолютно не приоритетная тема для нашего народа, для наших СМИ», — рассказал Вароли.

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость урегулирования украинского конфликта.

20 января Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Всего через два дня после инаугурации новый американский лидер призвал Москву заключить соглашение о прекращении боевых действий против Киева, пригрозив в случае отказа расширить антироссийские санкции. Как сказал президент США, при таком развитии событий власти страны введут «высокие налоги и пошлины на все» поставляемые из РФ товары.

Ранее в МИД РФ назвали условие, при котором можно завершить конфликт на Украине за 100 дней.

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