Американский журналист рассказал, как изменилось отношение граждан США к Украине

Интерес американцев к конфликту на Украине давно угас, поэтому большинство из них не следят за развитием событий на этом театре военных действий. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил журналист Джон Вароли.

«Если сделать обзор наших крупных газет, то на первых полосах из международных в основном будут темы про Израиль, Газу, Ближний Восток. Вы почти не найдете статей о происходящем между Россией и Украиной. Поэтому это абсолютно не приоритетная тема для нашего народа, для наших СМИ», — рассказал Вароли.

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость урегулирования украинского конфликта.

20 января Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Всего через два дня после инаугурации новый американский лидер призвал Москву заключить соглашение о прекращении боевых действий против Киева, пригрозив в случае отказа расширить антироссийские санкции. Как сказал президент США, при таком развитии событий власти страны введут «высокие налоги и пошлины на все» поставляемые из РФ товары.

Ранее в МИД РФ назвали условие, при котором можно завершить конфликт на Украине за 100 дней.