Мэр города в Сахалинской области сложил полномочия из-за служебной проверки

Мэр города Корсакова Сахалинской области Александр Ивашов сложил полномочия после того, как в отношении него началась служебная проверка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Корсаковского района, дорогие земляки! В свете начавшейся проверки моих действий как должностного лица я принял решение сложить полномочия главы», — написал чиновник.

Мэр отметил, что этот шаг является «честным и справедливым» в отношении его команды и жителей.

Ивашов стал главой Корсакова в 2021 году.

21 января сообщалось, что главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова отправили в отставку после драки с чиновником. Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге — главе Знаменского сельского поселения Геннадию Андрееву. Конфликт между госслужащими произошел на тему проблем с водоснабжением. Инцидент произошел в текущем месяце в деревне Киселево. Пострадавшего доставили в Знаменскую центральную районную больницу.

Ранее главу района в Бурятии уволили из-за пьяного ДТП.