На Украине раскритиковали заявление Зеленского о транзите газа из Азербайджана

Депутат Дубинский: азербайджанского газа в трубопроводе на Украине быть не может

Трубопровод, проходящий через территорию Украины, может быть использован только для транзита российского газа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО.

Законодатель прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что власти могли бы использовать находящийся в стране трубопровод для транзита азербайджанского газа в государства — члены Европейского союза (ЕС). Как он отметил, никакого азербайджанского топлива в газопроводе на Украине быть не может.

«Просто по физическим причинам — труба из Азербайджана заходит в РФ. То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объем нам», — пояснил парламентарий.

В связи с этим Дубинский пришел к выводу, что глава государства просто пытается ввести общественность в заблуждение.

25 января Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Швейцарии. Мероприятие состоялось в период с 20 по 24 января.

По словам украинского лидера, одной из главных тем обсуждения на встрече стали поставки газа в страны — члены ЕС. Он выразил уверенность, что при необходимости Украина могла бы использовать свою инфраструктуру для транзита топлива из Азербайджана.

Ранее в словах Зеленского о транзите азербайджанского газа заметили противоречие.