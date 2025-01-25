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Зеленский раскрыл подробности переговоров с Алиевым в Давосе

Зеленский в Давосе обсудил с Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу
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president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в  Давосе обсуждал с  президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит азербайджанского газа в Европу с помощью украинской инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС.

«Насчет газа  — мы  говорили с  Ильхамом Алиевым в  Швейцарии, у  него большая добыча газа. И  у  него большая возможность для экспорта газа. Мы  могли  бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен  газ. Но  не  российский газ»,  — сказал Зеленский на пресс-конференции с  президентом Молдавии Майей Санду в  Киеве.

Украинский лидер отметил, что Киев может быстро наладить транспортировку «голубого топлива» из  Азербайджана в Евросоюз, чтобы дать заработать и азербайджанцам, и словакам.

22 января Алиев на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с президентом Зеленским. Во время встречи политики обсудили связи между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной областях, а также сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности. В пресс-службе Алиева сообщили, что встреча прошла по инициативе Украины.

Также Зеленский в Давосе обсудил с Алиевым крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау. По словам украинского лидера, он вновь выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой и призвал «давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду» о случившемся.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на встречу Алиева с Зеленским.

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