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Эксперт оценил слова Лукашенко о скором появлении «Орешника» в Белоруссии

Капитан Дандыкин: «Орешник» в Белоруссии пресечет провокации Европы и Украины
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Появление на территории Белоруссии новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник» пресечет возможные провокации со стороны стран Европы. С таким мнением в беседе с News.ru выступил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Орешник», который будет в Белоруссии со дня на день, — это сигнал силам Европы, которым так не нравится Белоруссия, они уже не признают выборы, как было сказано в Брюсселе», — сказал Дандыкин.

По его словам, речь идет о силах, которые собираются подталкивать оппозицию к радикальным действиям, и представителях Киева, «которые занимаются провокациями на границе Белоруссии».

Дандыкин назвал ракетный комплекс «изюминкой», которая охладит «различные провокации, возможности цветных революций и вопросы экспансии, нападения».

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» появится на территории республики со дня на день. Он добавил, что рассчитывает на размещение «Орешника» ближе к российскому Смоленску.

Ранее Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко о десяти «Орешниках» для Белоруссии.

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