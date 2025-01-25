Трамп потребовал от премьера Дании отдать США Гренландию

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого он заявил, что серьезно настроен на включение Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников.

По их словам, беседа американского лидера и главы датского кабмина прошла «крайне плохо». Они сказали, что глава Белого дома был агрессивен и шел на конфронтацию после заявления Фредериксен о том, что остров не продается, несмотря на ее предложение расширить сотрудничество в области военных баз и добычи полезных ископаемых.

«Намерение было очень ясным. Американцы хотят Гренландию. Датчане теперь – в режиме кризиса», — заявил источник.

По словам другого источника, в Дании «совершенно напуганы этим».

«Это был очень трудный разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы», — сказал бывший датский чиновник.

В офисе Фредериксен заявили, что не признают «интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.