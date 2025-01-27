Россияне поддержали идею ограничить поездки чиновников за границу во время СВО

Большинство россиян (70%) поддерживают идею законодательно ограничить выезд российских чиновников за рубеж во время СВО на фоне критики врио главы Курской области Александра Хинштейна в адрес местной чиновницы за ее отпуск в Индии. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди читателей проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

20 января Хинштейн назвал неприемлемой поездку местной чиновницы за границу. Объектом критики стала врио областного министра по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, которая уехала в отпуск в Индию. Хинштейн признал, что чиновница не должна была согласовывать выезд из страны, однако выразил мнение, что «в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может».

В исследовании говорится, что на фоне критических замечаний Хинштейна более 85% респондентов согласились с идеей, что курским чиновникам нужно согласовывать выезд за пределы страны.

Россияне также ответили на вопрос об ограничении на выезд для всех российских чиновников за рубеж во время СВО.

«Большинство участников исследования (70%) согласны с этой идеей, против выступили лишь 10% опрошенных», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 19% респондентов согласились с тем, что такие ограничения должны быть введены только на отдых в недружественных странах. Еще 1% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, следует из результатов исследования, россияне также поддержали введение дополнительных ограничительных мер для чиновников. К примеру, 86% опрошенных выступили за ограничения для официальных лиц на владение недвижимостью за рубежом.

Также 80% жителей РФ поддержали ограничения на учебу за границей для госслужащих и их детей.

В проведенном исследовании приняли участие более 40 тысяч пользователей из более чем 50 регионов России.

Сама Мусьял сказала «Газете.Ru», что уведомила губернатора о путешествии, несмотря на то, что не является носителем гостайны и не обязана согласовывать свой выезд из страны.

Ранее сообщалось, что курских чиновников обяжут рассказывать о зарубежных поездках.