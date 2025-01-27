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Кения созовет саммит Восточной Африки из-за боевых действий в ДР Конго

Президент Руто: Кения созовет саммит Восточной Африки из-за войны в ДР Конго
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Global Look Press

Кения в ближайшие два дня собирается созвать экстренный саммит сообщества стран Восточной Африки (EAC), чтобы обсудить ситуацию, возникшую из-за действий вооруженных отрядов повстанцев в ДР Конго. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил кенийский президент Уильям Руто.

Он призвал президента ДР Конго Феликса Чисекеди и президента Руанды Поля Кагаме прислушаться к призыву к миру со стороны народов Восточной Африки и международного сообщества. Руто подчеркнул, что после консультаций с главами государств — членов EAC в течение следующих 48 часов будет созван внеочередной саммит, на котором наметят «путь вперед».

27 января сообщалось, что повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) захватили расположенный на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) город Гома.

Группировка «Движение 23 марта» была создана дезертирами из Вооруженных сил Конго в 2012 году и начала боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.

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