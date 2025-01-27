В Польше осудили слова Маска о стыде немцев за преступления нацистов

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. Об этом глава польского кабмина сообщил в социальной сети X.

«Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD (партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) — «Газета.Ru») о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — написал Туск.

Маск сделал свое заявление во время предвыборного мероприятия АдГ 25 января. По словам предпринимателя, «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал президента США Дональда Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Сам Маск обвинения в нацизме отверг и призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все – Гитлеры», ему уже надоел.

Ранее в Госдуме призвали Маска контролировать себя после «нацистского приветствия».