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Израиль и «Хезболла» приготовились продлить перемирие

Bloomberg: Израиль и «Хезболла» намерены продлить соглашение по прекращению огня
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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» намерены продлить соглашение о режиме прекращения огня, которое истекает 27 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что движению и израильским властям требуется больше времени для выполнения первоначальных условий соглашения, и военные действия они возобновлять не намерены.

Высокопоставленный израильский дипломат заявил, что стороны обсуждают продление срока перемирия, чтобы не допустить эскалации конфликта. Поскольку Израиль и Ливан не имеют дипломатических отношений, представители Ливана, Израиля и Франции выступают в качестве посредников.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее лидер «Хезболлы» призвал Израиль не испытывать терпения шиитских бойцов.

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