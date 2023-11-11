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Лукашенко предложил Польше «дружескую руку»

Президент Белоруссии Лукашенко предложил Польше «дружескую руку сотрудничества»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Польше «дружескую руку сотрудничества» в поздравлении по случаю Дня независимости соседней страны.

Политик подчеркнул, что совместное прошлое Польши и Белоруссии включает «многовековое общее христианское и культурное наследие» и «широкие и дружественные контакты» жителей этих стран. Будущее же он предложил строить на «внимательном отношении» и принципах «партнерства и доверия».

По словам Лукашенко, дружественное соседство с Белоруссией станет главной гарантией безопасности Польши.

«Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества. <..> Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе», — подчеркнул он.

До этого Лукашенко заявил о нежелании Польши восстанавливать добрососедство с Белоруссией.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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