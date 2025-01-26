В Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации центральной избирательной комиссии республики, на выборах проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участках.

По данным на 18:00 мск в Белоруссии свои голоса отдали 81,5% избирателей, внесенных в списки. 41,8% граждан поучаствовали в досрочных выборах 21-25 января.

До этого глава республики Александр Лукашенко заявил, что решение не открывать в России избирательные участки для голосования на президентских выборах в Белоруссии было ошибочным.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Ранее президентские выборы в Белоруссии были признаны состоявшимися.