Шольц оценил возможности достичь совместного подхода с США по Украине

Шольц: Германия и США могут достичь совместного подхода по Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия способна достичь совместного подхода с США в вопросе по Украине. Об этом сообщает Handelsblatt.

Шольц подчеркнул, что успел дважды хорошо пообщаться с Трампом еще до его вступления в должность президента США.

«Моё впечатление: мы можем достичь совместного подхода в политике по Украине», — отметил он.

По словам канцлера, в совместном подходе важно то, что стороны не будут ослаблять поддержку Киева, а также продолжат выступать за санкционные меры против Москвы. Шольц подчеркнул, что ожидает подобных действий от Трампа.

До этого Шольц назвал президента США Дональда «вызовом» для Европы. Он отметил, что теперь европейским странам придется иметь дело с новой американской администрацией.

При этом канцлер Германии обратил внимание, что США и Европу связывает долгая история партнерства и дружбы. Тем не менее государства региона будут внимательно анализировать принимаемые новым хозяином Белого дома решения, подчеркнул Шольц.

Ранее Маск назвал Шольца «тупицей».