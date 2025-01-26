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Стало известно, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины

Профессор Малинен: Трамп разозлит ЕС, завершив конфликт на Украине
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Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп разозлит европейские элиты, если он сможет завершить российско-украинский конфликт. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем X (Twitter).

Он предложил пользователям соцсети представить «гнев европейской элиты, интернет-сообщества NAFO и русофобов», если президенту США удастся достичь перемирия на Украине.

Североатлантическая организация Fella» (North Atlantic Fella Organization, NAFO) — интернет-сообщество, созданное для борьбы с «российской пропагандой, троллинга российских дипломатов и пропагандистов».

До этого сообщалось, что Трамп ставит своей целью закончить конфликт на Украине к весне.

В воскресенье, 26 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отреагировал на опубликованный в СМИ «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. По его словам, такого плана «не существует в реальности».

По данным «Страны.ua», документ, в частности, предусматривает объявление перемирия с 20 апреля по всей линии фронта. Предполагается также, что Украина не войдет в НАТО, вступит в ЕС до 2030 года и откажется от попыток вернуть потерянные территории.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.

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