Стало известно о сроках задачи Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ставит своей целью закончить конфликт на Украине к весне. Об этом пишет британское издание The Independent.

Как отмечают журналисты, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия присутствовал «на почетном месте» на инаугурации Трампа в понедельник, 20 января. После этого он сообщил СМИ, что в феврале ожидается визит официальной украинской делегации в Вашингтон.

По данным The Independent, присутствие Арахамии на инаугурации — «очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса».

В воскресенье, 26 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отреагировал на опубликованный в СМИ «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. По его словам, такого плана «не существует в реальности».

По данным «Страны.ua», документ, в частности, предусматривает объявление перемирия с 20 апреля по всей линии фронта. Предполагается также, что Украина не войдет в НАТО, вступит в ЕС до 2030 года и откажется от попыток вернуть потерянные территории.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.