Пашинян обвинил Баку в использовании психотропных препаратов против армян

Против находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе бывших лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные вещества. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.

«У нас есть разведывательные данные, что в отношении этих людей применяются запрещенные психотропные средства, чтобы добиться показаний, направленных на региональную эскалацию», — заявил глава армянского правительства.

Пашинян таким образом указал на обвинения в том, что армянские власти якобы ничего не делают для освобождения находящихся под судом в Баку армян.

Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, а также некоторых других должностных лиц. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре прошлого года заявил, что расследование уголовного дела завершено, после ознакомления с материалами дело передадут в суд.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Ее целью было обозначено пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

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