Лукашенко заявил, что не будет решать глобальных вопросов с США

Лукашенко заявил, что Минск не будет решать глобальных вопросов с Вашингтоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не планирует решать глобальных вопросов с действующей администрацией Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко отметил, что «Минск знает свое место».

Также, по его словам, с приходом к власти в США Дональда Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в Европе.

До этого Лукашенко заявлял, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».

Ранее Лукашенко высказался об отмене Трампом указов Байдена в первые часы во главе США.