Лукашенко рассказал, откуда осуществлялось руководство протестами 2020 года

Лукашенко: событиями 2020 года в Белоруссии руководили из Польши

Руководство протестами 2020 года в Белоруссии осуществлялось из Польши. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза», — сказал он.

Кроме того, по словам Лукашенко, протесты в республике были профинансированы США.

Накануне Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся. По его словам, власти республики «никому не должны закрывать рот» и «силой тащить туда, куда он не хочет».

Акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал Лукашенко, а не кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Тогда было задержано более трех тысяч человек по всей стране. Далее протесты продолжились.

Самые массовые акции прошли 16 августа, когда в центре Минска собралось, по некоторым оценкам, от 200 до 400 тыс. человек, а по всей Белоруссии — больше миллиона. В марте 2021 года протесты прервались.

Ранее Лукашенко заявил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии.