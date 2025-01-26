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Лукашенко заявил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии

Лукашенко: мы никого не выгоняли из страны
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Yekaterina Shtukina/AP

Власти Белоруссии никого не выгоняли из страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну. И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс», — сказал он.

По словам главы Белоруссии, те, кто уехал, могут вернуться, для этого есть соответствующий механизм.

Накануне Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся. По его словам, власти республики «никому не должны закрывать рот» и «силой тащить туда, куда он не хочет».

Акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал Лукашенко, а не кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Тогда было задержано более трех тысяч человек по всей стране. Далее протесты продолжились.

Самые массовые акции прошли 16 августа, когда в центре Минска собралось, по некоторым оценкам, от 200 до 400 тыс. человек, а по всей Белоруссии — больше миллиона. В марте 2021 года протесты прервались.

Ранее в Белоруссии обвинили ЕС во вмешательстве в президентские выборы.

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