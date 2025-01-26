Лукашенко заявил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии

Власти Белоруссии никого не выгоняли из страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну. И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс», — сказал он.

По словам главы Белоруссии, те, кто уехал, могут вернуться, для этого есть соответствующий механизм.

Накануне Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся. По его словам, власти республики «никому не должны закрывать рот» и «силой тащить туда, куда он не хочет».

Акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал Лукашенко, а не кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Тогда было задержано более трех тысяч человек по всей стране. Далее протесты продолжились.

Самые массовые акции прошли 16 августа, когда в центре Минска собралось, по некоторым оценкам, от 200 до 400 тыс. человек, а по всей Белоруссии — больше миллиона. В марте 2021 года протесты прервались.

Ранее в Белоруссии обвинили ЕС во вмешательстве в президентские выборы.