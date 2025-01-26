Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 66%

Секретарь ЦИК Белоруссии Елена Балдовская заявила, что явка на президентских выборах в республике по состоянию на 14:00 составила 66,41%. Ее слова приводит РИА Новости.

«На 14 часов общая явка по Республике Беларусь составляет 66,41% избирателей», — сказала Балдовская.

Она также рассказала, что во время выборов был зафиксирован ряд попыток правонарушений со стороны избирателей.

Политолог Артем Агафонов ранее заявил, что выборы в Белоруссии будут самыми скучными и предсказуемыми в истории страны. По его словам, действующий глава государства Александр Лукашенко наберет не менее 85%.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее президентские выборы в Белоруссии были признаны состоявшимися.