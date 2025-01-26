Географ считает, что США «продавят» в ООН переименование Мексиканского залива

РБК: США продавят в ООН переименование Мексиканского залива в Американский

Кандидат географических наук Леонид Колотило заявил, что Соединенные Штаты могут продавить в ООН переименования Мексиканского залива в Американский. Его слова приводит РБК.

«Будут называть так, как это есть на международных картах, которые штампует, например, Америка», — сказал он.

Он отметил, что США как сильнейший игрок в регионе будут диктовать условия по названию даже в ООН.

До этого политолог Малек Дудаков рассказал, что многие государства проигнорировали переименование Мексиканского залива властями США. По словам эксперта, сложившаяся ситуация является исключительно внутриамериканской историей.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в честь основателя США.